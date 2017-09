Held van Scheveningen Barry Rog sjouwt donderdag 'gewoon' weer ijskasten

Foto: OrangePictures

DEN HAAG - Terwijl zijn tegenstanders donderdag waarschijnlijk alleen een korte uitlooptraining doen, is Barry Rog gewoon aan het werk. De nieuwe held van Scheveningen redde woensdagavond de eer van de ploeg door het enige doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Ajax te maken. Maar zijn leven zit blijkbaar vol contrasten. Was hij eerst nog 'man of the match', een paar uur later op donderdagochtend versleepte hij namelijk gewoon weer ijskasten.





Tim Peters, ook aan het werk, onderschrijft het verhaal van zijn teamgenoot: 'Gisteren was gewoon een geweldige avond'. Dat er geen supporters van de tegenpartij waren vonden de Scheveningers toch wel een vreemd. 'Vooral bij de tegendoelpunten, eigenlijk scoorden ze de 1-0 en dan keek je om je heen, telt die wel?'



Succes smaakt naar meer



Rog werd



LEES OOK: Oerscheveninger scoort tegen Ajax: 'Mijn vader moest vissen, ik weet zeker dat hij trots is'





Rog kijkt terug op een fantastische avond: 'Leuk om mee te maken', zegt hij leunend tegen een ijskast op een steekwagen. Hij had met zijn ploeg gehoopt op een klein stuntje tegen Ajax, maar dat bleef uit. De Amsterdammers waren met 1-5 te sterk voor de 'schollekoppen'. Toch is Rog trots: 'We hebben het Ajax knap lastig gemaakt'Tim Peters, ook aan het werk, onderschrijft het verhaal van zijn teamgenoot: 'Gisteren was gewoon een geweldige avond'. Dat er geen supporters van de tegenpartij waren vonden de Scheveningers toch wel een vreemd. 'Vooral bij de tegendoelpunten, eigenlijk scoorden ze de 1-0 en dan keek je om je heen, telt die wel?'Rog werd na de wedstrijd overspoeld met reacties, via Facebook en van mensen die hem filmpjes stuurden. 'Echt heel gaaf', zegt hij, terwijl hij nog steeds een ijskast vast heeft. En ja, dat succes smaakt naar meer. Rog hoopt nog steeds de stap te maken naar het profvoetbal. Vooralsnog moeten hij en zijn collega eerst nog wat ijskasten versjouwen.