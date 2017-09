Na extreme seks en stelen geld: perverse penningmeester Haagse kerk bidt om vergeving

DEN HAAG - De 45-jarige Hagenaar Richard B., die wordt beschuldigd van verduistering van kerkgeld en extreem gewelddadige seks en mishandeling, heeft spijt. Hij vraagt als christen dagelijks vergeving van God en de mensen van de kerk voor zijn daden, zei hij voor de rechtbank in Den Haag.

B. zou als penningmeester de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag voor meer dan een half miljoen euro hebben benadeeld. Met het geld betaalde hij jarenlang veel vrouwen om seks mee te hebben. Vier van hen, onder wie één minderjarige, klaagden hem aan voor extreem gewelddadige seks en mishandeling.De man bekende de verduistering, maar komt zelf uit op een lager bedrag, precies 427.343 euro. Tot aan donderdag heeft B., die al vijftien maanden vastzit, niets willen vertellen.Voor de rechtbank gaf hij nu toe dat hij sadomasochistische seks heeft gehad met de vrouwen. Maar hij ontkende dat er sprake was van misbruik, omdat alle contacten vrijwillig waren en er nooit sprake was van dwang of mishandeling. B. meent dat hij geen grens over is gegaan en dat de vrouwen altijd konden aangeven als hij moest stoppen.Een van zijn slachtoffers sprak echter van 'fifty shades of hell'. Hij zou haar hoofd in een wc-pot hebben geduwd en naalden door haar tepels en borsten hebben gestoken. Maar zulke extreme en gewelddadige handelingen zijn volgens hem nooit gebeurd.Vlot en welbespraakt legde B., in het dagelijkse leven boekhouder, de rechtbank uit hoe hij zijn seksuele fantasieën in praktijk bracht. Dat gebeurde in hotelkamers. 'Misschien waren die fantasieën pervers, maar ik had ze wel', zei B. Hij heeft er veel spijt van dat hij niet eerder hulp zocht voor zijn gedrag.In zijn dossier zat ook een dagboek van meer dan honderd pagina's , waarin mogelijk meer staat over de seksuele handelingen die hij verrichtte. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van grote seksspeeltjes, maskers, knijpers, naalden en touwen.Begin 2016 kwam de zaak aan het rollen toen zijn vrouw, met wie hij een zoontje heeft, zijn uitspattingen ontdekte doordat zij zijn telefoon vond. Sindsdien ervaart B. naar eigen zeggen 'de bevrijdende kracht van de waarheid' en stopte hij met liegen.Enkele aanwezige leden van het kerkgenootschap vonden de zaak heftig om aan te horen. Ze willen eerst zelf in gesprek met B. voordat ze iets over hem zeggen. In Den Haag telt de kerk zo'n vierhonderd leden. De zitting gaat mogelijk ook vrijdag verder.