Verdachte uit Maasland blijft vastzitten voor dood echtgenoot

MAASLAND - Maurice R. (48) uit Maasland, die verdacht wordt van het doden van zijn vrouw Judith begin juli, blijft vastzitten. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag bepaald. Volgens haar is er 'een stevige verdenking' tegen R. in de vorm van een rapport en onduidelijkheden in zijn verklaring.

Het slachtoffer, de 45-jarige vrouw van de verdachte, werd zondagochtend 11 juli zwaar gewond gevonden onder aan de trap, in hun huis op de Ingeland in Maasland. Zij overleed later in het ziekenhuis aan de gevolgen van bloedingen in haar hoofd en een schedelbreuk.In haar overlijdensbericht spreekt de familie nog van een 'tragisch ongeluk'. De verdachte en het slachtoffer hebben beiden gedronken. Er is dan ook twijfel of de vrouw niet van de trap gevallen is. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het inmiddels wel duidelijk dat vrouw om het leven gebracht is.Na haar dood werd haar man, R., aangewezen als verdachte. Het Openbaar Ministerie heeft nog lang getwijfeld of ze de juiste persoon hadden, zei de officier van justitie donderdag tijdens de zitting. Maar het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van tien augustus van dit jaar maakt een einde aan die twijfel.Daarin staat volgens OM dat het veel waarschijnlijker is dat de vrouw is overleden door geweld dan aan een val van de trap. R. heeft tot op heden altijd ontkend dat hij zijn vrouw iets heeft aangedaan. 'Betrokkenheid blijkt niet uit het dossier', zegt zijn advocaat tijdens de zitting.Op de eerste zogenoemde pro formazitting zijn zeker twintig mensen afgekomen, de meesten zijn familie van het slachtoffer en van de verdachte. De lange magere man luistert rustig naar de rechter, de officier van justitie en laat zijn advocaat het woord doen, zijn leesbril ligt voor hem op de tafel. De rechter legt uit dat de zitting vooral technisch zal zijn en 'niet prettig', voor de nabestaanden.De advocaat van R. wil graag de zes onderzoekers die aan de zaak hebben gewerkt nog eens verhoren. Hij wil weten waarop hun conclusies gebaseerd zijn. En waarom er bijvoorbeeld geen rekening meer mee wordt gehouden dat de vrouw gevallen kan zijn. Ook de theorie dat de man het wel gedaan moet hebben omdat hij de enige in huis was gaat er bij de verdediging niet in.De rechter stelt nog voor om eerst het bloedonderzoek af te wachten. En een expert het trappenhuis nog eens te laten onderzoeken. De advocaat ziet dat niet zitten en blijft bij zijn verzoeken. Ook wil hij dat zijn cliënt het proces in vrijheid kan afwachten. Volgens de raadsman heeft R. altijd meegewerkt en heeft hij daarbij ook zijn vrouw nog verloren.De officer van justitie schetst een ander beeld van R. Zij zet hem neer als een man met een kort lontje waar regelmatig de politie aan de deur moest komen na een melding van huiselijk geweld. Daarbij zitten er volgens het OM ook gaten in zijn verklaring.Zo zou het anderhalf uur geduurd hebben voordat hij met het alarmnummer belde. In de tussentijd rookt hij meerdere sigaretten, pleegt hij wat telefoontjes en leest appjes. Zijn dochter zou rondom die tijd zelfs nog op bezoek geweest zijn.Als de rechter besloten heeft dat R. vast blijft zitten, mag hij zijn broer die in de zaal zit nog een hand geven. Zijn dochter krijgt een knuffel. Over maximaal drie maanden zal R. weer in de rechtszaal moeten verschijnen, dan gaat de zaak verder. Voor nu zit hij vast in Krimpen aan den IJssel.