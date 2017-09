Reuzenpanty moet vervuiling van water voorkomen in Monster

Foto: Thierry Schut

MONSTER - In de gemeente Westland is een reuzenpanty ingezet om vervuiling van een vijver in Monster te voorkomen. De 'vuilfuik' is een filter in de vorm van een grote panty die aan de rand van een riooloverstort hangt en zo het vuil opvangt dat niet in een vijver thuishoort, zoals tampons en maandverband.





In een aantal gemeenten in Nederland wordt de reuzenpanty al ingezet, maar de vuilfuik in Monster is de eerste in Westland. Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente gaan de werking van de vuilfuik de komende tijd goed in de gaten houden.



