Dinsdag 26 september in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 26 september ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- In een hotel in Den Haag wordt de tas van één van de gasten gestolen. Er is duidelijk beeld van twee verdachten.

- We tonen beelden van de verdachte van de overval op de servicebalie van supermarkt Hoogvliet in Rijswijk.

- Duidelijke beelden van een man die afrekent met een gestolen pinpas en van twee vrouwen die een tas stelen bij de Bijenkorf in Den Haag.

- Een winkeldief die heeft toegeslagen in winkelcentrum Leidschenhage wil koste wat kost wegkomen. Hij loopt daarvoor een 79-jarige vrouw omver.

- Tot slot is de politie op zoek naar getuigen van de overval op een Chinees restaurant aan de Laan van Wateringseveld in Den Haag.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.