Veelplegersmaatregel voor bomdreiger tram 15

DEN HAAG - Hagenaar Faisal B. (47) die op 28 mei midden op de dag in tramlijn 15 dreigde een 'IS-bom' af te laten gaan, is vanmiddag door de Haagse rechtbank tot een zogenoemde veelplegersmaatregel veroordeeld. Dat zal voor hem in de praktijk neerkomen op een gedwongen verblijf van twee jaar in gesloten strafrechtelijke behandelcentra.

De beschonken Hagenaar was die middag op weg naar de kroeg. Toen hij instapte, ergerde de trambestuurder zich al aan de luidruchtige passagier. Die riep naar passagiers dat hij van IS was: 'Iedereen zijn koppen gaan eraf. Die gaan we snijden. Ik ga een bom in de tram gooien'. Geschrokken passagiers belden de politie.De bomdreiger in de Haagse tram kon mede via camerabeelden worden opgespoord. Drank is een probleem voor de Hagenaar die al een fors strafblad had. Het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden ook een veelplegersmaatregel geëist.Het incident in de tram vond plaats nog geen week na de door IS opgeëiste aanslag in het Engelse Manchester . Daar vonden meer dan twintig mensen de dood na een concert van de Amerikaanse zangeres Ariane Grande.