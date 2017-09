Zanger Cees Bergman (65) van Catapult overleden

LEIMUIDEN - Zanger Cees Bergman uit Leimuiden is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Rob Gerritsen, de manager van de voormalige popgroep Catapult aan Omroep West. Met Catapult scoorde Bergman, die oorspronkelijk uit Katwijk kwam, in de jaren '70 een aantal Top 40 hits.

Hun grootste hit scoorden ze in 1974, met het nummer 'Let your hair hang down'. Bergman was al een tijdje ziek, vertelt Gerritsen. 'Hij kreeg eind juli te horen dat hij ziek was. Het is heel snel gegaan.'De voormalig manager noemt Bergman 'een hele goede technicus' en 'een heel goed, sociaal mens'. Na het uit elkaar gaan van Catapult bleef Bergman werken in de studio van Cat Music, die ontstond uit de band. Gerritsen: 'Hij zong ook bijna alles in. Bijvoorbeeld voor Rubberen Robbie en Ome Henk.' Rubberen Robbie is ondermeer bekend van het lijflied van 'drie oktober' in Leiden.Cees Bergman was ook één van de schrijvers van het beroemde liedje 'Een beetje verliefd' van André Hazes. Ook werkte hij mee aan andere successen van de Amsterdammer. Bergman speelde de laatste tijd in van Beukenstein's. 'Een hobbybandje van hem', aldus Gerritsen.Gerritsen is geschokt door het overleden van zijn oude vriend. 'We kenden elkaar meer dan 40 jaar', zegt hij. 'Er valt toch weer iemand weg in je omgeving. Op de een of andere manier vallen er zoveel goeden weg de laatste tijd.'