Drugs en wapen gevonden bij huiszoeking in Den Haag

DEN HAAG - Bij het doorzoeken van een huis op de Haverschmidstraat heeft de politie woensdagavond een vuurwapen en drugs gevonden. Een 21-jarige Hagenaar en een man van 25 uit Apeldoorn zijn aangehouden.

De politie was getipt dat er in het huis in het stadsdeel Laak een vuurwapen zou liggen. Rond half tien gingen agenten een kijkje nemen bij het huis. Bij een doorzoeking met honden werden de drugs en het wapen gevonden.De spullen zijn in beslag genomen. De twee mannen zijn aangehouden en zitten nog vast voor het bezit van verboden middelen en wapenbezit.