FC Lisse en Hoek samen in de koker: 'Het is één grote poppenkast'

LISSE - FC Lisse en HSV Hoek zitten donderdagavond samen in één balletje bij de loting voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. Dit omdat voetbalbond KNVB nog bezig is met een onderzoek naar aanleiding van de strafschoppenreeks bij het duel tussen de twee clubs. De penalty's werden genomen volgens het ABBA-principe, maar dat principe bleek in strijd te zijn met het reglement van de voetbalbond.

'We dachten dat we gewoon gewonnen hadden, dat we bij de laatste 32 zaten. Maar toen kregen we om half 12 een telefoontje van de KNVB dat er een onderzoek zou komen na aanleiding van de strafschoppenserie die de scheidsrechter heeft toegepast', vertelt Annokkee.De voorzitter legt uit dat FC Lisse vooraf nog heeft nagevraagd of alles goed ging. 'We weten niet waarom de scheidsrechter dit principe heeft toegepast. Hij is hiervoor aangesproken door de aanvoerders en staf van FC Lisse. In de vorige wedstrijd hadden we ook penalty's, maar dat ging om en om. We dachten: de scheids is de baas en hij bepaalt. Dus we hebben de serie gewoon zo laten verlopen. Het is dan erg zuur dat er enerzijds een onderzoek wordt ingesteld en anderzijds we niet weten wat er nu gaat gebeuren. Volgens mij moet een wedstijd gespeeld worden op een veld en niet in de rechtszaal.'Eigenlijk vindt Annokkee de gang van zaken 'één grote poppenkast'. 'De scheidsrechter heeft een fout gemaakt en de spelregels zijn niet goed toegepast. Als je dan kijkt naar wie de schade heeft geleden, dan is dat in mijn ogen niemand.'Na vijf penalty's van beide partijen was de tussenstand 4-4. 'Daarna is er over gegaan naar om en om penalty's schieten. Hierbij heeft FC Lisse de bal er in geschopt en heeft de keeper van Lisse de bal gepakt. 'Daarmee zijn wij in mijn ogen de terechte winnaar.'De KNVB heeft de voorzitter laten weten dat de wedstrijd wordt voorgelegd aan een adviescommissie. 'Het gaat ook naar de FIFA (wereldvoetbalbond, red.) en aan de hand daarvan komt een advies en verklaart het bestuur betaald voetbal wat er gaat gebeuren.'Hoe voorzitter Annokkee zou reageren als de wedstrijd over gedaan moet worden, weet hij nog niet. 'Nu zit ik er strijdbaarder in dan over twee weken. Nu zeg ik: ja joh, gaat niet gebeuren. Dit is hoe ik er nu tegenover sta en dat is niet helemaal reëel. Maar dat dit wel één grote poppenkast wordt, is wel duidelijk.'