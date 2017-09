Fan Barry zoekt Playboy- en Baywatch-kaartjes van actrice Pamela Anderson

ZOETERMEER - Pamela Anderson deed in de jaren 90 menig mannenhart sneller kloppen. Barry Wagner uit Zoetermeer is nog steeds groot fan van de Amerikaanse rondborstige actrice. Daarom schakelde hij de hulp van SuperDebby in...

Geschreven door Redactie SuperDebby

Barry spaart kaartjes van Pamela Anderson, vergelijkbaar met de voetbalkaartjes van nu. De kaartjes vam Pamela Anderson waren rond 1993 tot 1996 bij de sigarenboer verkrijgbaar. Er waren twee soorten: de Baywatch-kaarten en kaartjes van Pam Anderson als Playboy. Van beide waren er totaal 100 kaarten om te sparen.



'Ik zoek mensen die kaartjes hebben gespaard of hebben bewaard en nog kaarten hebben liggen', zegt Barry. Hij heeft een lijstje gestuurd met de nummers: Van de Playboy-Pamela Anderson kaarten heeft hij de nummers 13 en 36 nog nodig om zijn boek compleet te maken.

Van de Baywatch moet hij er nog heel veel: 1, 2, 10, 12, 16, 23, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 55, 65, 67, 69, 71, 77, 78, 79, 81, 82, 87, 94, 95, 97 en de 98.



Kun je Barry helpen zijn verzameling compleet te maken, vooral de Playboy-verzameling (want die is bijna af)? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of stuur de kaartten naar



SuperDebby

Postbus 24025

2490 AA DEN HAAG