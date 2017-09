Herinneringsmuseum Woonzorgcentrum Rustenborch zoekt vrijwilligers

Loop binnen in het herinneringsmuseum in Woonzorgcentrum Rustenborch in Oegstgeest en beleef de jaren '30 en '40! (foto: Pixabay)

OEGSTGEEST - Loop binnen in het herinneringsmuseum in Woonzorgcentrum Rustenborch in Oegstgeest en beleef de jaren '30 en '40! Het herinneringsmuseum is een ontmoetingsplek voor alle ouderen in Oegstgeest en omstreken en is daarnaast ook een educatief centrum voor jongeren en leerlingen uit de regio. En ze zijn hard op zoek naar vrijwilligers!

Geschreven door Redactie Superdebby



Alsof je de keuken van Saartje binnenloopt: met granieten aanrecht, groen emaillen potten en pannen en Sunlight-zeep. Maar ook het dressoir in de huiskamer met beeldjes en foto's van Koningin Wilhelmina, het harmonium en de kolenkachel roepen bij ouderen mooie herinneringen op.



Het museum bestaat uit verschillende kamers en een keuken annex woonkamer. Zowel oude als jonge bezoekers zijn van harte welkom om herinneringen op te halen en de dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit de jaren '30 en '40 te bewonderen. En je mag ze ook aanraken! Zo mag je de geur van de cologne 4711 gewoon opsnuiven, want er staat een grote fles met doekjes ernaast!



Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het museum; zij bemannen het museum en verzorgen rondleidingen. Het museum is heel hard op zoek naar versterking,mensen die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij het team vrijwilligers.



Het museum is dinsdag t/m zondag geopend van 14.00 tot 16.30 uur en de toegang is gratis.



Heb je interesse? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl