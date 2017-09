Nieuwe schoolreus mboRijnland wil 'kleinschalige opleidingen' met bedrijven en gemeenten

Drumsessie in Hooglandse Kerk Leiden bij aftrap mboRijnland. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De honderden medewerkers en duizenden studenten van het voormalige ROC Leiden kunnen opgelucht ademhalen. Hun school is gered. Vanaf nu is het samen met het ID College één groot en gezond regionaal opleidingencentrum: mboRijnland. De aftrap was donderdag in de Hooglandse Kerk in Leiden.