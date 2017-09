Leidse ondernemers radeloos na opzeggen huurcontacten Beatrixstraat

LEIDEN - De Leidse woningcorporatie De Sleutels heeft deze maand alle huurcontracten met de ondernemers in de Beatrixstraat opgezegd. De winkelpanden moeten binnen een jaar leeg worden opgeleverd, om zo snel mogelijk omgebouwd te worden tot woonruimte.

Het beëindigen van de contracten komt volgens de ondernemers in de Beatrixstraat onverwacht. Hafid Mousaaten zit er al ruim twintig jaar met zijn winkel op de hoek. Hij is radeloos: 'Ik ben mijn baan kwijt zo.'En ook overbuurman Hussein Mina is bang voor zijn toekomst. Hij heeft zijn hele winkel opgeknapt toen hij er vorig jaar introk. 'Ik kom uit een uitkering, de gemeente heeft mij geholpen. Het voelt als een klap in mijn gezicht.'Maar woningcorporatie De Sleutels heeft eind vorig jaar de ondernemers al gewaarschuwd. Uit onderzoek zou blijken dat de winkels niet levensvatbaar zijn. Directeur Gerda van den Berg: 'De winkels zijn versleten en verouderd. Wij merken al jaren dat ze moeilijk te verhuren zijn.'De woningcorporatie wil daarom niet langer geld investeren in de winkelpanden en hecht meer waarde aan het creëren van nieuwe woningen op deze plek. Van den Berg: 'Wij moeten natuurlijk goed oppassen waar wij ons geld inzetten. En als we nu investeren in het verbeteren van die winkels en die zouden vervolgens niet goed draaien, dan denk ik dat de huurders zich afvragen wat wij met hun geld doen.'Nathalie Lecina van Studio Moio denkt daar anders over. Volgens haar hebben de winkels een belangrijke sociale functie voor de wijk. Bovendien begrijpt ze niet dat de woningcorporatie een oordeel velt over de levensvatbaarheid van de ondernemingen in de Beatrixstraat.Verder snapt ze niet dat zonder overleg de huurcontracten worden opgezegd. 'Het is alsof ik als ondernemer al mijn medewerkers ontsla. Om daarna met ze in gesprek te gaan. Zo ga ik niet met mijn medewerkers om. En ik mag hopen dat een sociale woningcorporatie als De Sleutels beseft dat het een voorbeeldrol heeft.'