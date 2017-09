Na brugdek ook balansligger van Rijnhavenbrug in Alphen ingehesen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De balansligger van de Rijnhavenbrug in Alphen aan den Rijn is donderdag op zijn plek gehesen. Evenals dinsdag, toen het rijdek werd geplaatst, verliep het hijsen voorspoedig. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

In eerste instantie is de brugophaal zonder ballast (gewicht) geplaatst, omdat het gevaarte anders te zwaar is. De ballastblokken worden later deze week met vrachtwagens aangevoerd en zaterdag met een kraan in de balansligger gelegd.Nadat de stalen brugdelen zijn geplaatst, worden de elektrische-, besturings- en hydraulische installatie geplaatst. Daarna volgt een testperiode en start het asfalteren van het brugdek. In de tussentijd wordt gewerkt aan de wegen rond de brug.De planning is dat de Hoorn vanaf half november weer open is voor al het verkeer.