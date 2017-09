Verdachte van moord op Koen Everink wil DNA-onderzoek betalen

Huis Koen Everink | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De verdachte van de moord op zakenman Koen Everink, Mark de J., is eventueel bereid om extra onderzoek naar DNA-sporen zelf te betalen. Dat heeft zijn raadsman Pieter Hoogendam naar voren gebracht in een kort geding tegen de Staat voor de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) wil het materiaal echter niet vrijgeven.





Het gaat om genetisch materiaal dat is gevonden in de auto van de verdachte en op het lichaam van het slachtoffer. De J., oud-coach van de Haagse tennisser Robin Haase, ontkent dat hij Everink heeft vermoord. Hij beweert dat hij na zijn bezoek aan het slachtoffer, met wie hij bevriend was, in zijn auto werd ontvoerd en dat anderen de zakenman om het leven hebben gebracht.



DNA-materiaal



Het DNA-materiaal kan dat scenario ondersteunen, aldus de verdediging. De kosten voor extra onderzoek kunnen volgens Hoogendam oplopen tot 186.000 euro. De familie van De J. zou dit ophoesten.



De voorzieningenrechter doet op 28 september uitspraak.



