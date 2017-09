Leidens Ontzet officieel geopend met Geuzenintocht

LEIDEN - Leiden heeft er een traditie bij: de Geuzenintocht. Vanaf het water van de Vliet varen donderdagmiddag de Geuzen de stad binnen. Het is de officiële opening van het Leidens Ontzet. En daarna begint natuurlijk de inschrijving voor de haring en wittebrood.

De intocht van de geuzen is dit jaar nieuw. Tineke Schutte van de 3 October Vereeniging vertelde eerder aan mediapartner Unity FM dat de tocht met drie boten zou worden gemaakt. Voorop in de vloot vaarde Louis Boisot, voorman van de geuzen. Aan de Stille Rijn stapten de geuzen van zijn boot met voedsel voor de Leidenaars.Over de nieuwe Catharinabrug liep het gezelfschap richting het stadsbestuur op het Waaghoofd. Locoburgemeester Robert Strijk en Michiel Zonnevylle, voorzitter van de 3 October Vereeniging, wachtten de geuzen op.Om exact 15.74, voor niet-Leidse horloges 16.14 uur, werd het feest geopend met kanonschoten gevuurd vanaf de Waag. De klappen waren zo hard, dat autoalarmen in de binnenstad afgingen. Het publiek moest de vingers in de oren houden.Verlegen om publiek zaten de geuzen niet. Mede door het mooie weer was Leiden uitgelopen om het spektakel te aanschouwen. Daarna konden ze overigens nog niet naar huis. De 'leukste rij van Nederland' is er namelijk ook: de inschrijving voor de haring en wittebrood. Iedereen kon vanaf half vijf in De Waag terecht om zich aan te melden.In voorgaande jaren werd Leidens Ontzet op 2 oktober geopend. Dit jaar is dat dus al anderhalve week eerder. En dat vindt Leiden helemaal niet erg...