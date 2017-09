Documentaire over Dirk Kuijt in première gegaan: 'Een jongensdroom'

Foto: ANP

KATWIJK - De documentaire over Dirk Kuijt is donderdagavond onder grote belangstelling in première gegaan. Het levensverhaal van de oud-profvoetballer uit Katwijk werd vertoond op het witte doek tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.