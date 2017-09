Zuiderstrandtheater Scheveningen toch op termijn tegen de vlakte

DEN HAAG - Het Zuiderstrandtheater van Scheveningen wordt toch over een paar jaar gesloopt. De Haagse Stadspartij (HSP) en de VVD willen dat het college onderzoekt of het theater behouden kan blijven, maar voor dat voorstel kregen de partijen nauwelijks steun. Wel gaat het college bekijken of er een flexibel inzetbaar gebouw kan komen waarin zowel culturele voorstellingen kunnen worden gehouden als evenementen die een link met de haven hebben, zoals de Volvo Ocean Race.

Het Zuiderstrandtheater is bedoeld als tijdelijk theater voor de voorstellingen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en de Stichting Dans- en Muziekcentrum tijdens de bouw van het cultuurcomplex. Dit onderwijs- en cultuurcentrum (OCC) komt op het Spuiplein.Volgens de HSP, de VVD en de Partij voor de Dieren moet het Zuiderstrandtheater behouden blijven, ook als het OCC klaar is en de culturele gezelschappen weer terugkeren naar het Spuiplein. Een onderzoek moet uitwijzen of dat mogelijk is.'Het theater is een groot succes op Scheveningen', zei HSP-fractievoorzitter Peter Bosdonderdagavondtijdens een raadsvergadering. 'Sloop zou een verlies zijn.'Maar andere partijen zijn het daar niet mee eens. 'Het Zuiderstrandtheater is bedoeld als tijdelijke oplossing en moet dus weer weg', stelde Arjen Dubbelaar van Groep de Mos. Dat vindt ook de PVV. 'Dit theater is tijdelijk, dat was altijd al duidelijk', zei PVV-raadslid Daniëlle de Winter.GroenLinks noemt het idee van de HSP sympathiek, maar denkt dat het niet uitgevoerd kan worden. 'Het is een noodgebouw dat niet eens vaststaat met heipalen,' reageerde GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Behouden is denk ik niet mogelijk.'Het voorstel van D66 en het CDA om een onderzoek te doen naar een multifunctioneel gebouw waar cultuur en evenementen samen kunnen komen, kreeg wel een meerderheid. Volgens de partijen heeft het Zuiderstrandtheater bewezen dat een cultureel programma in de Scheveningse haven succesvol kan zijn. Tegelijkertijd zijn er in de haven regelmatig evenementen die aan de haven gebonden zijn zoals de Volvo Ocean Race en de North Sea Regatta.Wethouder Karsten Klein (CDA) kan zich in het voorstel vinden. 'Vooral het idee om een ruimte te creëren die flexibel inzetbaar is spreekt mij aan', zei Klein.De wethouder verzet zich tegen het behoud van het Zuiderstrandtheater. 'De locatie is niet geschikt voor een groot theater, want het is een havengebied. Bovendien is het behouden van het theater onwenselijk. Als straks het OCC klaar is, dan verhuizen de gezelschappen en de programmering naar het Spui. Het Zuiderstrandtheater openhouden zou concurrentie betekenen voor het OCC en dat willen we niet. Tot slot is het gebouw neergezet voor een beperkte periode. Het is eigenlijk een soort stenen portakabin.'