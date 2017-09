West Wekker: Derby in de KNVB Beker en vuurbol zichtbaar

REGIO - Goedemorgen! Het is weer vrijdag. Staat alles al klaar voor jouw vrijdagmiddagborrel? Wij hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Dan kan jouw dag prima beginnen. Zo spelen Katwijk en VVSB tegen elkaar in de volgende ronde van de KNVB Beker. En donderdagavond was er een vuurbol zichtbaar aan de hemel. Dit is de West Wekker!

De amateurs van Katwijk en VVSB treffen elkaar in de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi. Tijdens de loting werden de twee tweededivisieclubs donderdagavond aan elkaar gekoppeld. Hun competitiegenoot FC Lisse mag, als voetbalbond KNVB tenminste akkoord gaat met de veelbesproken overwinning op HSV Hoek, een bezoek brengen aan eredivisionist Heracles AlmeloWie donderdagavond op het juiste moment naar de hemel keek, kon een uitzonderlijk heldere vuurbol in de lucht zien. De vuurbol was in het hele land te zien. Waarschijnlijk was het een meteoor, zegt de Sterrewacht Leiden.Het Zuiderstrandtheater van Scheveningen wordt toch over een paar jaar gesloopt. De Haagse Stadspartij (HSP) en de VVD willen dat het college onderzoekt of het theater behouden kan blijven, maar voor dat voorstel kregen de partijen nauwelijks steunDe documentaire over Dirk Kuijt is donderdagavond onder grote belangstelling in première gegaan. Het levensverhaal van de oud-profvoetballer uit Katwijk werd vertoond op het witte doek tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.Bewoners van de Esdoornstraat en Meidoornstraat in 's-Gravenzande zitten met hun handen in het haar. Al jaren hebben ze last van ratten en ze komen er maar niet van af. Na onderzoek van de gemeente Westland leek het probleem eerder dit jaar vanzelf te zijn opgelost, maar niets is minder waar. De rattenplaag wordt bijna ondragelijk. Weer: Bewolkt met plaatselijk een enkele bui. 's Middags breekt de zon weer door. De wind komt aanvankelijk uit het zuiden, maar later uit het (noord)westen. Het wordt ongeveer 18 graden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.