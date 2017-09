Politiek wil Haagse tramlijnen op peil houden

DEN HAAG - De tramlijnen 6, 12 en 16 moeten 's avonds en in de weekeinden minimaal eens in het kwartier blijven rijden. Ook dienen ze goed te blijven aangesloten op andere lijnen en moet er betere informatievoorziening bij de haltes komen. Die boodschap gaat de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) overbrengen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

In een plan voor de toekomst van het openbaar vervoer van de metropoolregio staan er geen harde garanties voor die lijnen. De Haagse gemeenteraad is daarom bang dat dit ertoe gaat leiden dat er op den duur minder trams gaan rijden.De raad steunde donderdagavond dan ook unaniem een voorstel van de Haagse stadspartij (HSP) om in een reactie namens de gemeente op de plannen van de regio op te nemen dat de frequentie niet mag worden afgebouwd.De lijnen lopen onder meer door de Schilderswijk, Transvaal en het Zeeheldenkwartier.'We moeten het ov in deze dichtbevolkte wijken niet afknijpen,' aldus raadslid Gerwin van Vulpen van de HSP. 'Straks sta je daar twintig minuten op een tram te wachten. Dat moet je niet willen. Dan haken mensen af van het openbaar vervoer.'Wethouder De Bruijn verklaarde dat hij bij de metropoolregio alles gaat doen om de belangen van Den Haag te verdedigen. 'Daar doe ik mijn uiterste best voor.' Vandaar dat hij dan ook geen moeite heeft met het voorstel van de raad om de frequentie van de lijnen op peil te houden. 'Dat steun ik van harte.'Hoewel de Haagse raad de zogenaamde 'Kadernota' van de metropoolregio voor het openbaar vervoer in de komende jaren wel steunt, klinkt er ook kritiek op het stuk. Veel raadsleden wijzen erop dat de stad de komende jaren fors gaat groeien en dat een goed en snel openbaar vervoer de enige goede mogelijkheid is om de Den Haag goed bereikbaar te houden.Daarvoor zijn er eigenlijk veel grote ingrepen nodig dan nu in de plannen opgenomen. Zo gaan er steeds meer stemmen op voor een snelle metro- in ieder ieder geval tramverbinding naar zee. Maar die is niet in de voorstellen opgenomen. Zo'n nota mag eigenlijk wel wat meer strategische projecten bevatten,' zei raadslid Monique van der Bijl dan ook.