Ratten zijn weer terug in 's-Gravenzande: 'Het moet nu écht opgelost worden'

Archieffoto: Jens van Pieterson

'S-GRAVENZANDE - Bewoners van de Esdoornstraat en Meidoornstraat in 's-Gravenzande zitten met hun handen in het haar. Al jaren hebben ze last van ratten en ze komen er maar niet van af. Na onderzoek van de gemeente Westland leek het probleem eerder dit jaar vanzelf te zijn opgelost, maar niets is minder waar. De rattenplaag wordt bijna ondragelijk.





Rob Verhagen, een ongediertebestrijder, wijst erop dat ratten gevaarlijk zouden kunnen zijn. 'Niet alle ratten, maar de rat staat bekend als drager van de ziekte van Weil. Die draagt hij mee in de nieren. Daar heeft-ie zelf geen last van, maar als wij die binnenkrijgen, tasten ze onze nieren aan.'



Klemmen



Omdat rattengif niet meer mag worden gebruikt, zetten de bewoners zelf klemmen neer.

De gemeente Westland laat weten geen reactie te kunnen geven, omdat er schriftelijke vragen zijn gesteld.



