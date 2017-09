Den Haag schaft eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding af

Foto: ANP

DEN HAAG - De eigen bijdrage voor de dagbesteding en begeleiding wordt in Den Haag afgeschaft. De gemeenteraad heeft met een nipte marge (23 stemmen voor, twintig tegen) een voorstel van de PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP, Groep de Mos, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu daarvoor aangenomen. Dit zeer tegen de zin van wethouder Karsten Klein (CDA, zorg).

De partijen stellen dat door een eigen bijdrage - die voor de laagste inkomens maximaal 17,50 per vier weken bedraagt - mensen geen gebruik gaan maken van de voorzieningen en daardoor bijvoorbeeld in een sociaal isolement kunnen terechtkomen. 'Goede begeleiding en dagbesteding is de basis om op eigen benen te kunnen staan,' staat in een initiatiefvoorstel van de partijen. 'Het zou zelfs tot niet-menswaardige' situaties leiden, zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster tijdens een debat in de gemeenteraad.



Een berekening leert dat het afschaffen van de eigen bijdrage de gemeente tussen de 1,7 en twee miljoen euro kost. Dat geld is er, zeggen de partijen omdat Den Haag jaarlijks geld overhoudt uit de zorgbudgetten van het Rijk. Maar volgens wethouder Klein gaat het daarbij niet om structurele bedragen, maar incidentele. Vandaar dat hij de financiële onderbouwing van het plan dat ook niet kan waarderen.



Goedkope politiek





Ook de tegenstanders in de raad - vooral VVD en CDA - wijzen daarop. VVD-raadslid Ingrid Michon voorspelde daarom al dat de regeling slechts een jaar van kracht kan zijn en daarna alweer moet worden afgeschaft. Haar CDA-collega Michel Rogier sprak zelfs van 'goedkope politiek' en 'sollen met mensen'.



De voorstanders zien dat anders. 'Zorg is geen luxe product, maar een mensenrecht', sprak HSP-raadslid Fatima Faïd. En Balster: 'Een kwart van de mensen vraagt geen ondersteuning vanwege financiële belemmeringen. Andere mensen vragen die steun wel, maar kunnen dan bijvoorbeeld niet meer op vakantie. De wens om het af te schaffen is levensgroot.'



Sociaal beleid



Wethouder Klein wees er ook nog op dat de Wmo-zorg in Den Haag goed is geregeld en dat de gemeente 'coulant' is als het gaat om eigen bijdragen. 'Ik ben trots op ons sociale beleid. Veel andere regelingen zijn goedkoop of gratis.'



Volgens hem leidt een eigen bijdrage er ook toe 'dat mensen zich bewust zijn van de voorzieningen waar ze gebruik van maken.'