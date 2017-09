Stel jouw vraag aan vertrekkend burgemeester Van der Tak live via Facebook

WESTLAND - Sjaak van der Tak neemt volgende week afscheid als burgemeester van Westland. Hij wordt voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, een belangenorganisatie van tuinders. Van der Tak begint op 1 oktober aan zijn nieuwe baan. Wat heb jij altijd van Sjaak van der Tak willen weten? Maandagavond vanaf 19.00 uur beantwoordt hij live via Facebook jullie vragen.

Van der Tak is burgemeester van Westland sinds 2004. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Rotterdam. In diezelfde gemeente was hij daarvoor gemeenteraadslid namens het CDA. Het is niet bekend wie Van der Tak gaat opvolgen.De burgemeester benadrukte eind mei dat zijn besluit niet makkelijk was. 'Burgemeester zijn van een dynamische gemeente als Westland, met al die zeer betrokken Westlanders, is een 'way of life'. Ik ben dankbaar dat ik dit ambt zo lang heb mogen bekleden en ben hier absoluut nog niet op uitgekeken', zei hij toen.Je kan je vragen nu al aan ons stellen via online@omroepwest.nl en via het invulformulier, maar dat mag natuurlijk ook tijdens de live-uitzending.