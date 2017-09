Brand in transformatorhuisje voormalig kantoor Eurojust

Foto: Regio 15

DEN HAAG - In een transformatorstation bij het voormalig pand van Eurojust aan de Maanweg in Den Haag heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed.

Medewerkers van Stedin ontdekten de brand nadat ze op een melding van een stroomstoring afkwamen. De monteurs hebben direct na aankomst de stroom van het pand en omliggende panden afgehaald. De brandweer had moeite het pand binnen te komen omdat het zwaar beveiligd was. Bij de brand kwam veel rook vrij.



Stedin heeft na enige tijd de stroomvoorziening weer hersteld. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.