Jeugddetentie geëist tegen verdachten brandstichting TNO-gebouw

DELFT - Het Openbaar Ministerie heeft 120 dagen jeugddetentie waarvan 80 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 160 uur geëist tegen twee mannen wegens brandstichting in een leegstaand gebouw van TNO in Delft.

Uit politieonderzoek blijkt dat de 18-jarige Hagenaar en de 19-jarige man uit Delfgauw met vuurwerk en wasbenzine in november 2016 brand hadden gesticht. 'Een kleine brand met een steekvlam werd uiteindelijk het begin van een grote brand', aldus de politie.De brandweer was enkele uren bezig met het bluswerk. Door de vele rook die vrijkwam, werd de maximumsnelheid op de nabijgelegen A13 tijdelijk verlaagd naar 70 kilometer per uur. De uitspraak is over 14 dagen.