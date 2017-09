Bas Muijs vervangt Michiel Steenwinkel in de ochtend op Radio West

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Bas Muijs is vanaf 6 november de nieuwe presentator van het ochtendprogramma op Radio West. Elke ochtend brengt hij de luisteraar op de hoogte van het laatste nieuws en weer. Bas Muijs neemt de microfoon over van Michiel Steenwinkel die na ruim vijf jaar stopt met zijn ochtendprogramma.

De Hagenaar Bas Muijs werd bij het grote publiek bekend door zijn acteerwerk in onder andere GTST, Costa en Voetbalvrouwen. Voor TV West speelde hij een dubbelrol in de populaire regioserie Pauwen en Reigers en presenteerde het kritische programma Wat Nou Zuid-Holland. De laatste jaren is Bas met name in het theater te zien.



Het presenteren van een radioshow is nieuw voor de Hagenaar. 'Een hele leuke uitdaging. Iedere ochtend bezig zijn met het nieuws en verhalen uit mijn eigen regio, dat is voor een nieuwsfreak als ik een heel fijn begin van de dag', aldus Bas Muijs. Naast zijn nieuwe radioshow blijft hij actief in het theater. 'Het presenteren van het ochtendprogramma is prima te combineren met theater. Ik kijk er naar uit!'



'Aansprekende opvolger'



Ook Omroep West adjunct-hoofdredacteur Henk Ruijl is blij met de komst van Muijs: 'In Bas Muijs hebben we een zeer aansprekende opvolger van Michiel. Bas is een regiogenoot die bezeten is van nieuws en bovendien iemand naar wie je graag luistert. Wakker worden met Bas zal voor iedere luisteraar heerlijk gaan voelen.'



Presentator Michiel Steenwinkel stopt per 1 oktober met zijn radioprogramma zodat hij zich op nieuwe uitdagingen kan storten en wat vaker kan uitslapen. 'Ik ben eigenlijk een avondmens, dan kom je niet meer toe aan andere leuke dingen. Ik kijk ernaar uit om nieuwe dingen te gaan doen. Als verslaggever blijf ik aan Omroep West verbonden', aldus Michiel. Tussen 1 oktober en 6 november zal André Koolen de presentatie van zijn programma tijdelijk op zich nemen.