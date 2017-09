SP Rijswijk mag niet meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

RIJSWIJK - In Rijswijk mag de lokale afdeling van de SP niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het partijbestuur vindt dat de afdeling zich niet genoeg heeft laten zien in de buurt, meldt de NOS.

In Rijswijk zit de SP in het college van burgemeester en wethouders. Rijswijk staat volgens verslaggever Wilco Boom in Met het oog op Morgen niet op zichzelf. Ook in Hoorn mag de lokale afdeling niet mee doen.Er zijn nog 15 andere lokale afdelingen die op de nominatie staan om uitgesloten te worden. Ze hebben nog tot 5 oktober de tijd om te laten zien dat ze actief zijn in de buurt.