Man die dood afgeleverd werd op politiebureau in Gouda gewurgd met hondenriem

Foto AS Media Het huis in Bodegraven

GOUDA - De 74-jarige man uit Bodegraven die in juni 2017 dood werd afgeleverd op het politiebureau in Gouda, is gewurgd met een hondenriem. Dat blijkt uit documenten van de rechtbank. De 50-jarige Menno R. moet terecht staan voor de dood van de 74-jarige man. De verdachte, die familie is van het slachtoffer, wordt verdacht van doodslag.

Geschreven door Sander Knura





De politie hield na de dood van de man vier mensen aan. Drie van hen, twee vrouwen en een man, werden al snel weer vrijgelaten.



LEES OOK: Nog steeds veel onduidelijkheid over naar politie gebrachte dode man







Drie personen meldde zich in de nacht van 16 op 17 juni bij het politieburau in Gouda met in hun busje de dode man . Het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in het huis van zijn dochter in Bodegraven.De politie hield na de dood van de man vier mensen aan. Drie van hen, twee vrouwen en een man, werden al snel weer vrijgelaten.