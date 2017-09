Verduisteraar geld Pierewaaiers voor de rechter

DEN HAAG - De 65-jarige Frans B. uit Amersfoort moet zich komende donderdag voor de rechter verantwoorden voor het verduisteren van meer dan 23.000 euro. Het gaat om het geld dat de Scheveningse zeevisclub De Pierewaaiers had opgehaald voor een reddingsactie voor de failliete Pier.

Voorzitter van de visclub Leen Harpe noemde het destijds 'dramatisch voor de vereniging.' De leden hadden het geld opgehaald en in bewaring gegeven bij Frans B. Hij beheerde de rekening waar de 23.212 euro opstond. Dat geld zou hij vervolgens doorgesluisd hebben naar zijn eigen rekening. B. wilde in 2013 met een crowdfundingsactie de Pier redden . Hij vond dat het 'iconische' bouwwerk behouden moest blijven voor Den Haag. In april 2014 stond de teller van de actie op bijna anderhalve ton.Volgens het Dagblad van het Noorden is Frans B. een meesteroplichter. Hij zou in het noorden van het land een spoor van faillisementen hebben achtergelaten. B. ontkende de aantijgingen.