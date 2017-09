Voorschoten moet leren ‘nee’ te zeggen

VOORSCHOTEN - Om uit de financiële problemen te komen moet Voorschoten leren ‘nee’ te zeggen. Dit is het simpele advies dat de politici in Voorschoten donderdagavond meekrijgen van de voorzitter van de rekenkamercommissie. Hij kwam toelichten hoe het dorp het voor elkaar kreeg in acht jaar tijd 75 miljoen euro te veel uit te geven.

Jarenlang is er in Voorschoten een gebrek aan inzicht en geen goed overzicht geweest op de financiën. Zo is in acht jaar tijd een spaarpot van 40 miljoen euro opgemaakt en heeft het gemeentebestuur nog eens 35 miljoen aan schulden gemaakt. Van dat geld zijn wel investeringen gedaan, maar een groot deel is gebruikt om gaten in begrotingen te dichten.‘Als je dit ziet en hebt laten gebeuren dan is een gevoel van schaamte wel op zijn plaats,’ zei René Zoetemelk van het CDA na afloop van de vergadering. Ook VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool voelt zich ongemakkelijk met de situatie: ‘Het is inderdaad heel veel geld en het is ook niet makkelijk om te vertellen hoe het uitgegeven is. Dat maakt het een lastig verhaal.’De afgelopen vijftien jaar heeft bijna elke partij in Voorschoten wel een paar jaar in het college gezeten. Elkaar de schuld geven of naar elkaar wijzen is dus lastig en gebeurt daardoor ook niet. Alleen de SP heeft door de jaren heen nooit een wethouder geleverd, maar ook voorman Eric Maassen kijkt vooral naar de toekomst. ‘We moeten goed nadenken over hoe we kunnen voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren.’Wethouder Daan Binnendijk (CDA), die nog geen jaar geleden het stokje overnam van Eppe Beimers, benadrukt dat de financiële positie van Voorschoten nog steeds slecht is. ‘Ruimte voor investeringen in de toekomst zijn er niet,’ vertelt hij. Dat hij als verantwoordelijk wethouder donderdag niet is weggestuurd is begrijpelijk. Binnendijk is sinds zijn aanstelling vooral crisismanager.De partijen in Voorschoten hebben voor de toekomst beterschap beloofd. Het advies van de rekenkamercommissie is door de raad ten harte genomen. ‘We zouden inderdaad eerst ‘nee’ moeten zeggen,’ aldus Van den Dool. ‘We zouden veel beter moeten kijken of iets misschien zou kunnen, in plaats van gelijk ‘ja’ te zeggen.’ De raad is nu van plan om een commissie in het leven te roepen die de financiën van Voorschoten beter in de gaten moet houden.