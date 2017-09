Scholieren lastiggevallen: extra surveillance politie

VOORSCHOTEN - In Voorschoten zijn in de buurt van de Nassaukade de afgelopen week twee scholieren van 14 jaar lastiggevallen door een nog onbekende man. Ze zijn ongedeerd, maar wel geschrokken. De politie houdt de fietsende jeugd nu in de gaten.

De twee waren onderweg met de fiets naar hun school in Wassenaar. Ze werden beiden in de ochtend aangesproken. Dit gebeurde eind vorige week en begin deze week. Volgens de politie was er sprake van 'ongepast gedrag' door de man. In een geval is aangifte gedaan. De politie verwacht dat de ouders van de tweede scholiere ook aangifte zullen doen.De politie surveilleert op dit moment extra op het fietspad tussen Voorschoten en Wassenaar. De school waarop de leerlingen zitten heeft aan alle ouders een brief gestuurd waarin geadviseerd wordt in groepjes van huis naar school te fietsen.