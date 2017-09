Vliegers in alle soorten en maten op strand Scheveningen

DEN HAAG - De meest bijzondere vliegers zijn zaterdag in verschillende vormen, kleuren en maten te zien op het strand bij Scheveningen tijdens het vliegerfestival. Vliegeraars uit tientallen landen presenteren op de Pier shows en demonstraties.

De shows bestaan uit verschillende thema's en disciplines. Zo wordt er aandacht besteed aan stuntvliegeren, powerkiting en megakite-éénlijnsvliegeren. Zaterdagavond om 20.00 uur worden er vliegers met lampjes in de lucht gelaten.Naast het demonstratieterrein kunnen mensen zelf ook vliegeren. Daarnaast zijn er ook workshops voor kinderen waar ze zelf vliegers kunnen maken.Het strand van Scheveningen is op verschillende manieren te bereiken. Met het openbaar vervoer is het ongeveer een kwartier met tramlijnen 1 en 9 en buslijnen 21, 22 en 23. Vanaf Den Haag Centaal kan je met tramlijn 1 en vanaf station Hollands Spoor rijden tramlijnen 1 en 9.Met de auto volg je de vanaf de snelweg de borden Scheveningen Bad. In de omgeving van het strand zijn meerdere parkeergarages: Parking Nieuwe Parklaan, Parking Kurhaus en Parking Scheveningen Strand.Het wordt zaterdag een mooie zonnige herfstdag met ongeveer 19 graden. De wind komt uit het zuiden en heeft windkracht 3.