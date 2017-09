48-jarige vrouw uit Den Haag vermist

Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana (Privéfoto)

DEN HAAG - De politie is op zoek naar een 48-jarige vrouw die vrijdagavond 25 augustus voor het laatst is gezien in Den Haag. De Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana woont in het Haagse stadsdeel Laak.

Maria verdween nadat ze in de avond met een vriend wat had gedronken. Ze is 1.60 meter lang, heeft rood haar, bruine ogen en draagt soms een bril.



De vrouw staat internationaal als vermist opgegeven en er wordt nu internationaal naar haar gezocht. Iedereen die meer weet over de vrouw of over waar zij nu kan zijn, wordt opgeroepen om zich bij de politie te melden.