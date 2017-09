Bewoonster gewond na overval in Den Haag

DEN HAAG - Bij een overval op een woning aan de Lippe-Biesterfeldweg in Den Haag is donderdagavond de 56-jarige bewoonster gewond geraakt. Twee mannen belden aan en bedreigden de vrouw.

Vermoedelijk omdat de vrouw het op een gillen zette vertrokken de twee al snel zonder buit. De bewoonster is aan haar verwondingen in het ziekenhuis behandeld. Er is geen duidelijk signalement van de daders. De vrouw zegt dat de overvallers gezichtsbedekking hadden en donker gekleed waren.