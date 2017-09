'Neem verhalen van jongeren over discriminatie in Schilderswijk serieus'

DEN HAAG - De politie in de Haagse Schilderswijk moet de verhalen van jongeren over discriminatie en buitensporig geweld serieus nemen. Dat kan helpen het vertrouwen van de jongeren in de politie te vergroten. Zo concluderen onderzoekers van de Haagse Hogeschool in het rapport 'Geboren en getuige in de Schilderswijk', dat ze maandag presenteren. Of de verhalen van de jongeren allemaal waar zijn, hebben de onderzoekers niet onderzocht. Maar de verhalen gaan rond in de wijk en hebben zo grote invloed op de relatie tussen jongeren en politie in de wijk.

De onderzoekers baseren hun conclusie op interviews met 49 jongeren die ze spraken tussen september 2014 en juni 2016. Ze verzamelden 180 verhalen over de politie. In de verhalen komt naar voren dat jongeren verschillend denken over de politie.De verhouding tussen de twee groepen is volgens de onderzoekers niet los te zien van landelijke ontwikkelingen. Ze noemen onder meer het aankaarten van etnisch profileren door iemand als rapper Typhoon en de toenemende afkeer van Zwarte Piet.Dit rapport is het zoveelste. In 2014 concludeerde de Universiteit Leiden na onderzoek dat de politie niet structureel discrimineert in de wijk . Verschillende deskundigen trokken die conclusie in twijfel. Amnesty International kwam in 2013 juist tot de conclusie dat etnische minderheden in Nederland veel vaker worden gecontroleerd door de politie dan autochtonen.Uit dit rapport blijkt dat het gevoel van discriminatie door de politie heel erg leeft onder de jongeren in de wijk. Ze storen zich vooral aan de 'onvriendelijke' en 'arrogante' houding waarop op ze door agenten worden aangesproken. Ook het ontbreken van uitleg waarom zij gecontroleerd worden zit veel van de geinterviewden niet lekker.Een kleinere groep is negatiever over de politie, zij spreken van machtsmisbuik en zien de buurt waar ze wonen als jungle en agenten als roofdieren die op hen jagen . Tegenover alle negatieve ervaringen staat ook een aantal positieve ervaringen. Zo prijzen de jongeren vooral de wijkagent. Zijn rol in de wijk wordt heel erg gewaardeerd.Verder concluderen de onderzoekers dat Den Haag op de goede weg is met het verbeteren van de relatie tussen jongeren en de politie, na de ongeregeldheden die ontstonden na de dood van Mitch Henriquez. Als voorbeeld noemen ze het 35-puntenplan dat burgemeester Jozias van Aartsen in 2015 invoerde.Daarin staat onder meer dat agenten en jongeren elkaar beter moeten leren kennen. En zou het helpen als het politiekorps in de Schilderswijk een betere afspiegeling van de samenleving zou zijn. Verder zouden agenten terughoudend moeten zijn met ID-controles. De politie laat weten, in een reactie op dit rapport, dat daar ook extra aandacht voor is. Verder zegt de politie dat er de afgelopen jaren niet stilgezeten is en dat er 'veel stappen' zijn gezet in de wijk.Maandagavond wordt het rapport officieel gepresenteerd in theater De Vaillant, in de Schilderswijk, in Den Haag. Dan gaan de onderzoekers in discussie met jongeren uit de wijk en met de politie.