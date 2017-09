Auto-uitvaart geen succes, 'maar het doel is bereikt'

LEIDEN - Floris Kruijer zette de allereerste auto-uitvaartorganisatie op. Het idee was dat mensen een uitvaart voor hun auto konden regelen, voordat de sloper met de wagen aan de gang ging. Na een paar maanden zijn er in totaal nul serieuze aanmeldingen geweest. 'Maar mijn doel is deels bereikt: dat je mensen op een andere manier naar spullen laat kijken.'

De Leidenaar ontdekte aan de Willem de Kooning Academie dat veel mensen erg gehecht zijn aan hun bolide. Voor zijn afstudeerproject bedacht hij 'De Uitrit'. 'Ik vind het gek dat zoiets er nog niet is, terwijl je wel een uitvaart voor je overleden hamster kan regelen,' zei de initiatiefnemer in juni Daarop volgde heel veel media-aandacht. Omroep West, regionale kranten, nationale televisie en nationale radio hadden allemaal interesse in het onderwerp. 'Het was onwerkelijk. In het begin dacht iedereen: 'Wat een gek'. 'Maar na de media-aandacht gingen mensen er dieper over nadenken', vertelt Kruijer vrijdagmiddag.Zelf rijdt Kruijer in een oude Nissan Bluebird die van zijn overleden opa is geweest. 'Ik kan me er dus alles bij voorstellen,' zegt hij. 'Ik heb ook een soort emotionele band met die auto omdat hij van mijn opa is geweest.'De voormalig student aan de Kunstacademie vindt het geen ramp dat zijn idee niet is uitgegroeid tot een bedrijf. 'Het was niet mijn doel om een goed bedrijf te starten. Maar ik wilde met een knipoog laten zien dat veel mensen om hun auto geven. Het blijkt dat er geen behoefte is aan een uitvaart voor de auto.'