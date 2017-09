Burgemeester Krikke: ‘Onderhandelaars hebben goed geluisterd’

DEN HAAG - De burgemeesters van de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn tevreden over het gesprek dat ze vrijdag hebben gehad met de onderhandelaars van het nieuwe kabinet. De vier waren uitgenodigd aan de formatietafel. Volgens burgemeester Pauline Krikke van Den Haag was de sfeer aan tafel 'echt heel goed'.

De burgemeesters Pauline Krikke van Den Haag, Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Jan van Zanen van Utrecht en de Amsterdamse locoburgemeester Kajsa Ollongren hebben een uur en driekwartier met de onderhandelaars gesproken . 'Het ging over wonen, bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid', zei Krikke na afloop. 'Dat zijn onderwerpen die niet alleen voor de grote steden van belang zijn maar voor de hele regio.'De vier hebben het belang van de grote steden onder de aandacht gebracht bij de onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 'Sterke steden maken sterke landen,' vindt Krikke. 'Daarmee vertellen we ze niets nieuws. Het feit dat ze ons alle vier tegelijk aan tafel hebben uitgenodigd onderstreept dat de onderhandelende partijen dit ook zien. Ze hebben goed naar ons geluisterd.'Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sprak van een 'positief en constructief gesprek'. Volgens hem is er geen geld gevraagd, maar hebben de vier steden aangedrongen op ruimte om straks mee te praten over het beleid. 'De urgentie is goed overgekomen,' was zijn conclusie. Aboutaleb omschreef de grote steden als 'de motoren van de Nederlandse economie'.Van Zanen zei na het gesprek overigens ook 'positief gestemd' te zijn over de financiële plannen van de vier onderhandelaars met het stedenbeleid. 'Er is besef bij de onderhandelaars dat op lokaal niveau een heleboel dingen kunnen worden uitgevoerd en dat kunnen we alleen maar samen.'