Mogelijk toch vreugdevuur op Scheveningen

DEN HAAG - Het vreugdevuur en bijbehorende vuurwerk tijdens Oud en Nieuw op het strand van Scheveningen gaan mogelijk toch door. Dat melden bronnen vrijdag aan Omroep West. Nieuwe initiatiefnemers voeren binnenkort gesprekken met de gemeente Den Haag.

Vorige week werd bekend dat de huidige organisatie van het vreugdevuur de stekker eruit trekt. De druppel voor de organisatie was dat de vuurwerkshow verplaatst zou worden.'Door restricties van de gemeente is er een tweedeling ontstaan in de groep die de vuurstapel organiseert ', zei Wesley IJzendoorn maandag tegen Omroep West. 'Een deel vindt dat de gemeente te veel invloed heeft op het culturele erfgoed'. Toen de beslissing om het vuurwerk te verplaatsen bekend werd, was het afgelopen met deze club organisatoren: 'Wie betaalt, bepaalt, kregen we te horen.'Duindorp liet deze week weten wél te gaan bouwen tijdens Oud en Nieuw . 'Wij hebben hele goede gesprekken met de gemeente. Wij kunnen zelfs hoger en breder bouwen. Wij zien het slechte er niet van in en daarom gaan wij ook door', vertelde André Den Heijer op Radio West.Ook zei hij dat Duindorp hoopt dat Scheveningen gaat bouwen. 'Wij betreuren dat ze stoppen.' Nu lijkt het er toch op dat er ook gewoon op het Noorderstrand gebouwd gaat worden.