Veel rode stippen in Haagse Bos: bomen gekapt door essentakkensterfte

DEN HAAG - Vanwege essentakkensterfte en regulier bosonderhoud worden begin volgend jaar relatief veel bomen in het Haagse Bos gekapt. ‘Ik snap dat mensen schrikken als ze op sommige plekken relatief veel aangestipte bomen zien’, zegt boswachter Jenny van Leeuwen van Staatsbosbeheer tegen Omroep West. ‘Maar waar veel bomen vanwege essentakkensterfte weggaan, planten we binnen een jaar nieuwe bomen.’

'Op dit moment zijn we klaar met het aanstippen van de bomen', vertelt Van Leeuwen. Dat aanstippen wordt ook wel blessen genoemd. De bomen met de rode stip worden gekapt, omdat ze ziek zijn of omdat sommige bomen concurreren om licht. 'Je maakt een keuze welke boom voor een gezonde toekomst van het bos kan blijven staan en welke concurrerende of zieke boom er dus gekapt moet worden. Door de ontstane ruimte op de bosbodem kan de toekomstige generatie bos ontwikkelen.'Omdat er relatief veel bomen een rode stip hebben gekregen, worden er binnenkort extra toelichtingen opgehangen in het bos. 'Wij kijken heel goed per boom welke behouden, dan wel gekapt kan worden. Het is voor de toekomst van het bos. Wat bos is, blijft bos. Binnen een jaar na de onderhoudsbeurt planten we nieuwe bomen op plekken waar veel zieke bomen weg moeten. Bovendien krijgt het bos hierdoor meer variëteit.'Volgens Staatsbosbeheer slaat de essentakkensterfte in Zuid-Holland zwaar toe, zo ook in het Haagse Bos. De ziekte is niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller.