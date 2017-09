PvdA wil opheldering over resultaten The Hague Security Delta

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag wil opheldering over de resultaten van The Hague Security Delta (HSD). ‘Het is wel schokkend: we zijn er al een tijd mee bezig en het lijkt er nu op dat er weinig uit komt,’ zegt fractievoorzitter Martijn Balster.

Reden voor zijn zorgen is een uitgebreid onderzoek van de website De Correspondent . De conclusie is dat The Hague Security Delta een organisatie is die zich 'bombastisch presenteert', maar wier 'resultaten vaag en onmeetbaar blijven'.Volgens De Correspondent wordt de organisatie overeind gehouden met subsidie. Sinds 2014 ging er minstens 6,5 miljoen euro naartoe. Ook zijn er zorgen, bij onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie over de onafhankelijkheid. Het bedrijfsleven zou een 'sturende rol' hebben.Dit terwijl The Hague Security Delta een van de prestigeprojecten van de afgelopen jaren van het Haagse gemeentebestuur was. De burgemeester en locoburgemeesters (eerst Ingrid van Engelshoven en nu Saskia Bruines) maken zich er steeds hard voor. Het stadsbestuur ziet in het zogenaamde veiligheidscluster een van de belangrijkste nieuwe sectoren van economische groei.The Hague Security Delta maakt daar onderdeel van uit. Het is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De bedoeling is onder meer dat het bedrijven naar Den Haag lokt en congressen en symposia organiseert De organisatie krijgt daarvoor miljoenen. Bedrijven die zich erbij aansluiten, moeten een lidmaatschap betalen. Ook de overheid steunt de HSD: bij de oprichting kreeg de organisatie 500.000 euro van het Rijk en een even groot bedrag van de gemeente. Daarna bleef Den Haag het cluster steunen met een miljoen per jaar. Ook gingen er tonnen van de provincie Zuid-Holland naar de HSD.De Correspondent schrijft verder dat het onduidelijk is hoeveel banen de HSD precies heeft opgeleverd . Er is wel een groei, maar die is minder dan beoogd. En die zou ook nog eens ten koste gaan van de werkgelegenheid in andere regio’s. De website: 'Tot slot blijft het moeilijk om te kwantificeren in hoeverre het de verdiensten van de HSD zijn die tot banengroei hebben geleid - de veiligheidssector is nu eenmaal een bedrijfstak die wereldwijd hard groeit.'Reden voor de PvdA in de Haagse raad om het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid te vragen. Het stadsbestuur moet met een reactie op het artikel komen, zegt fractievoorzitter Balster. 'Als de HSD ons maatschappelijk iets oplevert en een economische impuls is voor de stad, is dat mooi. Maar de vraag is, of dat wel het geval is. Daar willen we duidelijke antwoorden op hebben. Er zullen vast wel goede dingen gebeuren, maar het moet wel echt iets opleveren'.