Rechtszaak tegen perverse penningmeester Haagse kerk stilgelegd

DEN HAAG - De rechtszaak tegen de 45-jarige Richard B., die wordt beschuldigd van verduistering van kerkgeld en extreem gewelddadige seks en mishandeling, is vrijdag stilgelegd.

In aanloop naar zijn proces heeft B. nooit een verklaring afgelegd. Nu hij dat donderdag op de zitting wel deed , is dat voor deskundigen een reden om nog een gesprek te willen voeren met B. Daarna zou er een rapportage opgemaakt kunnen worden over zijn psychische toestand.Als dat gebeurt is, kan de zaak verder gaan. Dat gebeurt volgens het Openbaar Ministerie op 24 januari. Het OM wil dat hij tot die tijd vast blijft zitten.