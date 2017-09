Boete gehad? Je bent niet de enige in Zuid-Holland

REGIO - Ongeveer een derde van alle verkeersovertredingen die door camera's vastgelegd zijn, wordt begaan in Zuid-Holland. Het gaat dan om te hard of door rood rijden. De flitser ging 551.122 keer af, het wegennetwerk is daarmee de melkkoe voor de overheid. Nummer twee, Noord-Holland, volgt met 237.962 overtredingen. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

In onze regio worden de meeste overtredingen begaan op de Wippolderlaan als je van de snelweg afkomt. Met 18.817 overtreding is de weg de koploper in onze regio. De Prinses Beatrixlaan in Delft is met 18.352 overtredingen een goede tweede. Op nummer 3 met 16.730 overtredingen staat de Van Alkemadelaan in Den Haag.Ook bij de trajectcontroles in de regio is het kassa. Op de A4 bij Leidschendam waren in beide richtingen 104.326 overtredingen. Op de A12 tussen Den Haag en Voorburg waren in beide richtingen 36.966 overtredingen.