Man rijdt tegen auto aan: 'Het waren de medicijnen'

DEN HAAG - Was hij maar niet op de uitnodiging van die vriend ingegaan om even een biertje te drinken na het boodschappen doen. Dan had Hendry vrijdag niet voor de politierechter gezeten. Maar die uitnodiging slaat hij niet af. En na een paar biertjes besluit hij toch in de auto te stappen en naar huis te rijden. Hij beschadigt daarbij een geparkeerde auto, en rijdt door. De aanklacht: rijden onder invloed en verlaten van de plaats van het ongeval.

'Heel stom', concludeert Hendry vrijdag in de rechtszaal. Hij geeft toe dat hij wat gedronken heeft. Maar niet alleen het bier is de schuldige. Vooral het jichtmedicijn dat hij de avond daarvoor heeft genomen, is de boosdoener zegt Hendry. Het is 'een paardenmiddel' dat hij echt alleen neemt als gewone medicijnen niet helpen. De combinatie heeft hem genekt denkt de Hagenaar.Want Hendry heeft naar eigen zeggen maar 'drie of vier' biertjes gedronken. Toch blaast hij na zijn aanhouding meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid. De magere man zit keurig met zijn benen gekruist als hij zijn verhaal vertelt. Hij is begin zestig en krabbelt op na een faillissement en jaren in de schuldsanering.Het zou volgens zijn advocaat dan ook heel lastig worden als Hendry de schade aan de beschadigde Fiat Punto die hij geraakt heeft zou moeten betalen. De auto is vrij nieuw en omdat er drank in het spel is, zal zijn verzekering de schade niet vergoeden. De Hagenaar buigt zijn hoofd als zijn advocaat aan het woord is, zijn geruite kraagje steekt boven zijn witte pullover uit.Een getuige ziet dat Hendry, met de auto van zijn vriendin, langs de Fiat Punto schaaft en de auto over de hele zijkant beschadigt. Hendry kan zich daar niks van herinneren. 'Ik weet dat ik de spiegel geraakt heb', zegt hij tegen de rechter. Hij is zelfs nog teruggereden om de schade te bekijken. Maar als hij niks kan ontdekken, rijdt hij door naar huis.De officier van justitie neemt de zaak hoog op. Zij vindt dat Hendry uit had moeten stappen om zijn gegevens achter te laten. De Hagenaar steunt met zijn hand op zijn kin als de officier een boete van 1100 euro eist en een rij-ontzegging van een half jaar.De rechter vindt dat de zaken bewezen kunnen worden en niet 'onbestraft' kunnen blijven. De foto's van de auto waar Hendry in reed hebben de rechter niet kunnen overtuigen. Hij heeft ze voor niks uitgeprint, om laten zien dat zijn auto geen schade had. Hendry is een half jaar zijn rijbewijs kwijt. Ook moet hij een boete betalen van 1000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.In het vonnis houdt de rechter wel rekening met zijn persoonlijk omstandigheden, hij mag de 500 euro die hij wel moet betalen in vijf termijnen aflossen.