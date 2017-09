Proef met schuimglas in Hazerswoude-Dorp gaat van start

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat woensdag starten met een proef om bodemverzakking tegen te gaan. Dit gaat gebeuren met schuimglas, daarmee worden wegen opgehoogd. De Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp is als eerste aan de beurt.

In Nederland is Alphen aan den Rijn de eerste gemeente die het materiaal gaat gebruiken. Doordat het vier keer lichter is dan water, zorgt schuimglas ervoor dat de bodem minder snel verzakt dan bij het gebruik van zand.Het proefproject in Hazerswoude-Dorp lijkt hard nodig. De afgelopen dertig jaar is de bodem door verzakkingen op sommige plekken tot tachtig centimeter gedaald. Als de proef een succes blijkt te zijn, gaat er op meer plekken gewerkt worden met schuimglas. Schuimglas wordt gemaakt van ingezameld glas. Glas dat niet geschikt is voor de productie van nieuw glas, wordt vermalen en tot schuim gemaakt.