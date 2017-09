Michael Verdouw is een amateurvoetballer, maar toch international

Het Nederlands beachsoccerelftal

GOUDA - Op het veld is Michael Verdouw een amateurvoetballer die bij SV Donk in Gouda speelt. Maar op het strand is Verdouw sinds dit seizoen drievoudig international voor Nederland. En dat is af en toe wennen. 'Tijdens een wedstrijd merk ik niet echt dat ik voor Oranje speel, maar buiten het veld willen mensen op de foto met je of een handtekening van je. Dat is voor een voetballer uit de derde klasse wel apart', bekent de Gouwenaar.

'Ik had nooit verwacht dat ik een Nederlands team zou halen, maar ik word steeds beter. Vorig jaar zat ik in de voorselectie en dit seizoen zat ik er voor het eerst bij. Ik ben heel lichtvoetig en snel. Dat maakt mij goed in het zand. De bal rolt niet, de opbouw is anders en het afwerken ook. Eigenlijk lijken veldvoetbal en beachsoccer niet op elkaar', verklaart Verdouw het verschil tussen de niveau's waar hij op speelt.



Met Nederland slaagde hij er een maand geleden niet in om zich te kwalificeren voor het Europees kampioenschap. Op het kwalificatietoernooi gingen drie wedstrijden op rij verloren. De bedoeling is dat daar in de toekomst verandering in komt.



'Smaakt naar meer'



'Er zijn drie niveau's bij beachsoccer. Strandlanden zoals Spanje spelen in de hoogste categorie en wij komen uit op het tweede niveau. Normaliter spelen we alleen in de zomer, maar we willen nu het hele jaar gaan trainen met een vaste groep om meer op elkaar ingespeeld te raken. Het smaakt naar meer', besluit Verdouw.