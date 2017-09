Voorbeschouwing ADO Den Haag - Sparta: 'Groenendijk kiest voor zelfde elf als tegen Willem II'

ADO-speler El Khayati tegen Sparta (foto: SoccratesImages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag wacht nog altijd op haar eerste overwinning in eigen huis. Tegen FC Utrecht werd met 3-0 verloren en tegen Ajax hield de Haagse club een punt over. Dit weekend gaat de ploeg van Fons Groenendijk voor de eerste drie punten tegen Sparta. 'Ik denk dat dit de moeilijkste van de drie zal worden, maar we willen heel graag de baas in eigen huis zijn', aldus Groenendijk.

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start tegen Sparta weer met Danny Bakker en Sheraldo Becker. Het duo werd tegen Feyenoord uit voorzorg aan de kant gehouden. De vermoedelijke opstelling is gelijk aan die van Willem II-thuis. Nick Kuipers, Richardo Kishna (beide geblesseerd) en Donny Gorter (geschorst) zijn afwezig.





Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Ik denk dat dit de moeilijkste van de drie zal worden. Tegen Ajax en Feyenoord kan je vrijuit spelen. Tegen Sparta verwacht men dat je wint, dat zal niet makkelijk zijn, maar we willen heel graag de baas in eigen huis zijn.'



Vorig seizoen:

ADO Den Haag won vorig seizoen met 1-0 door een doelpunt van Sheraldo Becker. De buitenspeler scoorde op aangeven van Ruben Schaken.





Uitgelicht:

Vorig seizoen wist ADO Den Haag zich in de return tegen Sparta Rotterdam veilig te spelen. Dat gebeurde door een schitterend doelpunt van Nasser El Khayati.





Mis niks van ADO Den Haag – Sparta Rotterdam:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Sparta Rotterdam is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is het duel te volgen.

