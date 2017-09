Strik je veters voor de vrede!

DEN HAAG - Strik je veters en ren mee voor de vrede! Zondag 24 september begint voor de vijfde keer de Vredesloop in Den Haag. Met dit jaar een andere startplek en startdag.

Dat de Vredesloop verplaatst is van zaterdag naar zondag is volgens organisator Mariska Kavelaar gedaan zodat alle kinderen ook mee kunnen doen. 'De zaterdag schijnt nog al een drukke dag voor de kinderen te zijn, een dag waar ze zelf moeten sporten bij een sportvereniging. Op deze manier kunnen ze toch nog meedoen.'Ook zijn de start en finish verplaatst. Voorheen startte de loop op de Groot Hertoginnelaan, maar dit jaar wordt er gestart op de President Kennedylaan. 'Hier hebben we voor gekozen omdat we een diepere samenwerking hebben met de, die ook onderdeel zijn van het. Zij zijn in het Museon gevestigd met de opening zondagochtend, vandaar dat we daar het evenement naar toe verplaatsen,' legt Kavelaar uit.Ook dit jaar haalt de Vredesloop weer geld op voor UNICEF. Dit jaar staat 'Het Vergeten Kind' centraal. Met dit geld worden verschillende kindvriendelijke ruimtes gecreëerd. 'Hierbij kan je denken aan ruimtes waar kinderen weer even kind kunnen zijn,' vertelt Shadna Tieleman van UNICEF Nederland. 'In die ruimtes ligt materiaal waar kinderen ook iets aan hebben. Zoals schoolmateriaal maar ook kleurpotloden en kleurplaten, zodat ze alle narigheid even kunnen vergeten.'Inschrijven voor de Vredesloop kan nog steeds. Tot zaterdag 23 september kan er hier worden ingeschreven.