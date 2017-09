Rijnsburgse Boys moet moed putten uit kraker van vorig seizoen

RIJNSBURG - Zaterdag speelt Rijnsburgse Boys de kraker in de tweede divisie tegen koploper IJsselmeervogels. Een lastige wedstrijd op papier, maar de ontmoeting van vorig seizoen, toen beide ploegen nog in de derde divisie uitkwamen, moet de spelers van Rijnsburg vertrouwen geven.

Toen, in februari 2017, wisten de Uien met 4-3 te winnen met een absolute hoofdrol voor Jeroen Hessing, die inmiddels is gestopt met voetballen op het hoogste amateurniveau.Nadat Rijnsburg in die bewuste wedstrijd op voorsprong was gekomen, begon de machine van IJsselmeervogels op stoom te komen. Ze bogen de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Nadat Jeffrey Jongeneelen vijf minuten voor tijd de 3-3 maakte, kreeg Rijnsburg in de slotseconden van de extra tijd een hoekschop.De geblesseerde Hessing kwam het veld in. Eigenlijk kon hij niet spelen, maar met een spuit in de voet zou het voor die slotfase moeten kunnen. Hessing was nog niet in het veld of hij maakte bij zijn eerste en enige balcontact de 4-3 voor Rijnsburgse Boys.Een ongekende apotheose van een heerlijke voetbalmiddag op sportpark Middelmors. En Hessing maakte zich, mede door deze winnende treffer, onsterfelijk in Rijnsburg.