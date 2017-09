Kishna denkt aan langere verhuurperiode ADO: ‘Daar sta ik zeker voor open’

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Ricardo Kishna voelt wel wat voor een langer verblijf bij ADO Den Haag. De buitenspeler wordt dit seizoen gehuurd van Lazio Roma, maar scheurde in zijn tweede wedstrijd zijn voorste kruisband af. Hij staat daardoor maanden buitenspel. Of hij dit seizoen nog in actie komt, is nog niet bekend. ‘Ik heb mijn laatste wedstrijd voor ADO nog niet gespeeld’, klinkt hij strijdbaar.

Als je afgaat op de woorden van Kishna, dan speelt hij of dit seizoen nog een wedstrijd in het ADO-shirt of zijn huurperiode wordt met een jaar verlengd. ‘Ik richt me nu op mijn herstel, dat is het belangrijkste. Daarnaast zijn er meerdere partijen, want ik ben ook afhankelijk van Lazio, maar ik sta er zeker voor open’, aldus Kishna, die na dit seizoen nog een contract van twee jaar bij Lazio Roma heeft. ‘Als ik volgend jaar in Nederland blijf, dan blijf ik zeker bij ADO Den Haag.’Ook ADO-trainer Fons Groenendijk ziet een langer verblijf wel zitten. ‘Op mij heeft hij, ook op de training, een goede indruk gemaakt. Ook in de invalbeurten. Die jongen is een absolute toegevoegde waarde voor een club als ADO. Of het haalbaar is, dat weet ik niet, maar de deur staat altijd voor hem open’, aldus Groenendijk.