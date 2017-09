Hagenaars gaan zelf bepalen waaraan gemeente geld geeft

De raadzaal van Den Haag. | Foto Omroep West/Maarten Brakema

DEN HAAG - De inwoners van Den Haag gaan in de toekomst zelf bepalen waaraan de gemeente geld gaat uitgeven. Al volgend jaar wordt een experiment gehouden met een 'Stadsbrede burgerbegroting'.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van Haagse Stadspartij-raadslid Joeri Oudshoorn hiervoor. Het raadslid is trots dat het plan is aangenomen. 'Wij willen al heel lang mensen van onderop meer invloed geven en zijn al lang op zoek naar een manier om dat te doen,' zegt hij. 'Dit is een goede methode. De kracht ervan is dat mensen écht invloed krijgen.'



Den Haag is een van de eerste Nederlandse steden die gaat werken met een burgerbegroting. Het idee stamt oorspronkelijk uit Latijns-Amerika. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd het daar in een stad in Brazilië ingevoerd. Daarna volgenden meer dan duizend andere gemeenten. In Nederland werken onder meer Breda, Cuijk en Deventer ermee.



Aantal stappen



Den Haag wil gaan werken met het zogenaamde Antwerpse model. Daarbij bepalen burgers in een aantal stappen zelf wat ze belangrijk vinden en waaraan geld moet worden uitgegeven.



Het model houdt in dat er in verschillende wijken over de begroting wordt gesproken, zodat mensen niet de hele stad hoeven door te reizen om mee te doen. In kleine groepen wordt dat over een onderwerp gediscussieerd, zodat burgers aan elkaar kunnen uitleggen wat ze belangrijk vinden.



Festival



Daarbij worden eerst thema's gekozen, vervolgens wordt het geld verdeeld, daarna worden concrete projecten voorgesteld, met daarbij de vraag of mensen die willen uitvoeren of dat ze weer aan de gemeente worden overgedragen. Als laatste wordt tijdens een festival een top vijf van projecten opgesteld. De gekozen projecten worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.



Een groot aantal partijen in de raad is enthousiast over de nieuwe werkwijze. Het idee van Oudshoorn is dat er tijdens het experiment een miljoen euro mag worden uitgegeven door de inwoners van Den Haag. Later zou dat bedrag dan omhoog kunnen. De totale begroting van Den Haag bedraagt 2,5 miljard euro.